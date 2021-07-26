Масштабные обыски и закрытые магазины: организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry попались на новых аферах (фото, видео)

СБУ провела новые обыски по делу финансовой пирамиды B2B Jewelry.

Организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую неоднократно блокировали силовики, попались на новых мошенничествах. СБУ кроме прекращения их деятельности, закрыла часть из магазинов сети.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Так, силовики на прошлой неделе провели 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они состоялись на территории Киева и еще восьми областей Украины. В частности, обыски прошли в следующих областях: Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской.

В результате были изъяты документы, ювелирные изделия, печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений, гаджеты, имущество, в том числе автомобиля, добытые преступным путем.

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Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны.

Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении — речь идет о мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. СБУ ходатайствовала, чтобы одного из подозреваемых взяли под стражу.

Однако, Печерский районный суд Киева отправил его домой под личное обязательство. Оно не предусматривает никаких ограничений на выезд из страны.

Ранее рассказывалось, что компания B2B Jewelry начала свою деятельность в Ладыжине Винницкой области. Ее слоган "Живите в достатке". Финансовая пирамида, деятельность которой в сентябре 2020 году заблокировала Служба безопасности Украины, продолжает работать. Как ей это удается, читайте здесь. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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