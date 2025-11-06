Масштабные отключения света запланировали в Одесском районе: какая причина

Отключение света / © Associated Press

В Одесской области продолжается подготовка энергосетей к отопительному сезону и пиковым зимним нагрузкам. В этой связи, энергетики анонсировали временное отключение электроэнергии для части потребителей в Одесском районе.

Об этом сообщили в ДТЭК.

7 ноября с 08.00 до 20.00 в районе будут проводиться плановые ремонтные работы на энергооборудовании.

«Работы являются частью подготовки электросетей к зимним пиковым нагрузкам. Чтобы обеспечить работы были безопасными, оборудование будет обесточено, поэтому в домах клиентов временно не будет света», — пояснили в энергокомпании.

Цель этих ремонтов — укрепить сеть и обеспечить максимально стабильное электроснабжение зимой.

Напомним, последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты заставляют «Укрэнерго» вводить меры по ограничению потребления электроэнергии в большинстве регионов Украины. В пятницу, 7 ноября, ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

