Масштабные отключения света: Ким предупредил о критических перебоях с электроснабжением
Николаевская область может остаться без света на несколько часов каждый день. Начальник ОВА призвал общины действовать заранее и подавать заявки на генераторы для обеспечения связи.
Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил жителей и общества о возможном ухудшении электроснабжения в области.
Об этом Ким сообщил в соцсети Threads.
«Прогноз по электричеству плохой! Готовьтесь! Перекрытие дорог электричества не прибавит! А вот заявки на получение генераторов от общин для башен связи помогут! Призываю общины готовиться к плохому сценарию! Сами тоже готовимся», — написал Ким.
Ранее глава ОВА сообщал, что в Николаевской области ввели масштабные отключения электроэнергии из-за перегрузки транзитных сетей. Именно через них энергия, включая импортированную, передается с запада на восток Украины.
Виталий Ким также предостерег, что жителям региона стоит готовиться к худшему сценарию — возможны только два часа света в сутки.
Глава области призвал общины заранее подавать заявки на получение генераторов для критической инфраструктуры, особенно для башен связи, чтобы минимизировать последствия перебоев в поставках электроэнергии.
Украинцам также советуют запасаться водой и продуктами. МВД призывает жителей позаботиться о базовой готовности к возможным длительным отключениям света и теплоснабжения. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.