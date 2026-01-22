Масштабные отключения света: Ким предупредил о критических перебоях с электроснабжением

Ким призвал общины Николаевщины готовиться к усложнению ситуации / © www.freepik.com/free-photo

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил жителей и общества о возможном ухудшении электроснабжения в области.

Об этом Ким сообщил в соцсети Threads.

«Прогноз по электричеству плохой! Готовьтесь! Перекрытие дорог электричества не прибавит! А вот заявки на получение генераторов от общин для башен связи помогут! Призываю общины готовиться к плохому сценарию! Сами тоже готовимся», — написал Ким.

Ранее глава ОВА сообщал, что в Николаевской области ввели масштабные отключения электроэнергии из-за перегрузки транзитных сетей. Именно через них энергия, включая импортированную, передается с запада на восток Украины.

Виталий Ким также предостерег, что жителям региона стоит готовиться к худшему сценарию — возможны только два часа света в сутки.

Глава области призвал общины заранее подавать заявки на получение генераторов для критической инфраструктуры, особенно для башен связи, чтобы минимизировать последствия перебоев в поставках электроэнергии.

Украинцам также советуют запасаться водой и продуктами. МВД призывает жителей позаботиться о базовой готовности к возможным длительным отключениям света и теплоснабжения. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.