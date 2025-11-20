ТСН в социальных сетях

Масштабные отключения света: возникла серьезная проблема в работе АЭС — ДТЭК

Из-за российских ударов по электросетям произведенную на атомных электростанциях энергию невозможно доставить к потребителям.

Масштабные отключения света в четверг, 19 ноября, связаны с вынужденным уменьшением генерации электроэнергии на трех украинских АЭС. Российская террористическая армия воздушными ударами повредила линии, передающие электроэнергию от атомных электростанций.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В сообщении энергетики отметили, что произведенную на атомных электростанциях энергию просто невозможно доставить к потребителям.

«Из-за повреждения сетей три украинские атомные электростанции вынужденно уменьшили мощность. Хмельницкая и Ровенская АЭС еще с начала ноября снизили генерацию, а после новой атаки 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию», — пояснили в ДТЭК.

Также потеряла часть внешнего подключения Южноукраинская АЭС.

«В целом 4 из 9 реакторов сегодня работают на пониженной мощности», — отметили в ДТЭК.

Дополнительным фактором, который приводит к вынужденным отключениям, стало увеличенное потребление электроэнергии из-за похолодания.

«Энергетики работают без перерыва, но каждая новая атака делает ситуацию сложнее», — пояснили в ДТЭК, напомнив, что 19 ноября под ударами российских террористов были Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Напомним, в четверг, 20 ноября, в Киеве и большинстве областей прекратили действовать графики отключения света. Начали действовать экстренные и аварийные отключения.

