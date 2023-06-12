Масштабные паводки из-за подрыва ГЭС: на Херсонщине возросло количество пропавших без вести, среди них есть дети

Эвакуировано более 3,7 тыс. человек из Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на 12 июня в Херсонской области количество пропавших без вести людей после подрыва Каховской ГЭС возросло до 42. Среди них семеро детей. Погибли восемь человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов. Из них 32 (3801 дом) – на подконтрольной территории, 14 – на временно оккупированном левом берегу.

С начала паводков из-за подрыва ГЭС были эвакуированы 2743 человека, из которых 205 детей и 76 маломобильных.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Известно о гибели двух человек. Были эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей.

"Фиксируем стабильное снижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Усиливаем меры по предупреждению травмирования людей и случаев краж", — подчеркнул министр внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, а ОК "Юг" предупредили о взрывоопасных предметах на побережье Черного моря после подрыва прибивающей вместе с мусором Каховской ГЭС. На Одесщине к берегу может прибивать якорные мины, мины-лепестки.

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