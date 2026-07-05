Масштабные пожары и остановка оборудования: россияне хотят сорвать в Украине отопительный сезон

РФ второй день подряд бьет по объектам «Нефтегаза» в трех областях

Реклама

Российские войска второй день подряд наносят удары по добывающим объектам «Нафтогаза».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что на момент публикации пресс-релиза в 15:20 обстрелы продолжались.

Реклама

Под ударами оказались ряд объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

«Враг применяет дроны разного типа, в том числе реактивные. Атаки продолжаются практически непрерывно со вчерашнего утра», — рассказали в «Нафтогазе».

В результате атаки на нескольких объектах поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена. К счастью, работники не пострадали.

«Полный масштаб повреждений установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только это позволит ситуация безопасности», — добавили в компании.

Реклама

Напомним, что вчера, 4 июля, российские дроны нанесли удар по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области.

Ранее эксперт предупредил, что в этом году российские войска продолжат наносить удары по объектам «Нафтогаза», чтобы выбить газовую генерацию.

Новости партнеров