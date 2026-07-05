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- Украина
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Масштабные пожары и остановка оборудования: россияне хотят сорвать в Украине отопительный сезон
Российские войска второй день массированно атакуют добывающие объекты «Нафтогаза».
Российские войска второй день подряд наносят удары по добывающим объектам «Нафтогаза».
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что на момент публикации пресс-релиза в 15:20 обстрелы продолжались.
Под ударами оказались ряд объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
«Враг применяет дроны разного типа, в том числе реактивные. Атаки продолжаются практически непрерывно со вчерашнего утра», — рассказали в «Нафтогазе».
В результате атаки на нескольких объектах поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена. К счастью, работники не пострадали.
«Полный масштаб повреждений установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только это позволит ситуация безопасности», — добавили в компании.
Напомним, что вчера, 4 июля, российские дроны нанесли удар по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области.
Ранее эксперт предупредил, что в этом году российские войска продолжат наносить удары по объектам «Нафтогаза», чтобы выбить газовую генерацию.