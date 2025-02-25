Масштабные пожары на полигоне отходов: в Одесчине объявили подозрение директору предприятия (фото)

Из-за служебной халатности и нарушения экологических норм на полигоне твердых бытовых отходов произошли масштабные пожары, которые привели к загрязнению воздуха.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и Национальной полиции Украины.

"Директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности и загрязнении атмосферного воздуха опасными веществами и отходами из-за нарушения специальных правил, что создало угрозу для жизни, здоровья людей и окружающей среды", — говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник не обеспечил надлежащую охрану территории и не принимал меры противопожарной безопасности и не контролировал накопление биогаза, что привело к нескольким масштабным пожарам.

Пожар на свалке / Фото: Офис генерального прокурора

Пожар на свалке / Фото: Офис генерального прокурора

Пожар на свалке / Фото: Офис генерального прокурора

Пожар на свалке / Фото: Офис генерального прокурора

В июне 2023 года на полигоне произошло возгорание, которое длилось 11 дней и вызвало выброс опасных веществ, загрязнив воздух на площади более 1 га. Осенью произошел новый пожар, который быстро распространился из-за сухой погоды и ветра. Оба события нанесли экологический ущерб на сумму более 4,7 млн грн.

Следователи полиции квалифицировали действия чиновника по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 241 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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