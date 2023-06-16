Масштабные "тревоги": в ВСУ объяснили, почему вчера взлетали российские МиГи

Накануне днем, 15 июня, в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов российских МиГ. Таким образом, оккупанты пытались измерить готовность украинского ПВО.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Анализируя вчерашнее развитие событий с воздушными тревогами, можно сказать, что подъемы МиГов — это измерение готовности противовоздушной обороны. Они (россияне — Ред.), наверное, пытались понять, где и как этот уровень готовности происходит. Запустив первую волну, поняли, что не стоит", — выразилась Гуменюк.

По ее словам, россияне взяли "определенную паузу". Впрочем, расслабляться не стоит, отмечает представитель ВСУ.

"Думаю, что просто было такое поддержание нервозности, поддержание напряжения. На самом деле взята определенная пауза. Это значит, что дальше будет", — подчеркнула Гуменюк.

Накануне днем дважды вся Украина полностью "краснела". Первоначально масштабная "тревога" была объявлена 15:47. Она длилась чуть больше часа. Снова сирены раздались в 18:15. Эта воздушная тревога звучала около 25 мин.

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