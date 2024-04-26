Масштабные тревоги: в ВСУ рассказали, почему вчера часто взлетали российские МиГи

Не всегда истребители взлетают, чтобы наносить ракетные удары.

В преддверии, 25 апреля, в Украине часто объявляли масштабные воздушные тревоги. В частности, трижды "краснели" все регионы из-за взлета МиГов на территории РФ.

Почему вчера было немало тревог – в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

Он пояснил, что у россиян постоянно проходит подготовка. По словам Евлаша, необязательно истребитель МиГ поднимается в воздух, чтобы проводить обстрелы Украины.

"Он может совершать какие-то перелеты, связанные с другими причинами. В частности, может осуществляться патрулирование. Мы постоянно фиксируем в акватории Черного моря их Су-34, Су-35, которые перемещаются и патрулируют воздушное пространство. МиГи могут быть связаны с передислокацией, перебазированием и другими повседневными причинами", — объяснил представитель ПС.

Напомним, в четверг, 25 апреля, в Украине часто звучали сирены. Некоторые из них были связаны с угрозой применения баллистического вооружения и активностью российской тактической авиации. Кроме того, трижды в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлетов МиГов: в 10:30, 13:53 и 16:44.

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