Масштабные удары по позициям РФ: ВСУ ударили по объектам врага по нескольким направлениям (видео)
Силы обороны поразили объект запуска «Шахедов» в районе Донецкого аэропорта.
Украинские защитники нанесли успешный удар по важному объекту российских военных в районе Донецкого аэропорта (ДАП). Целью стало место хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников типа «Шахед».
Об этом сообщили в Генеральном Штабе ВСУ.
Операцию провели подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ. Для атаки использовали ракеты ATACMS и SCALP.
На месте попадания зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация. Кроме атаки на ДАП, в течение 6 марта и в ночь на 7 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли противнику ряд других поражений.
Пункты управления. Поражены пункт управления БПЛА в районе Дибровы (Луганская область) и командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (Харьковская область).
Артиллерия. Под огонь попали огневые позиции окупантов в районах Тавильжанки, Воскресенки и Новопавловки.
Живая сила. Подтверждено попадание по районам сосредоточения личного состава врага в Новогригоровке, Железнодорожном (Запорожская область), Торском (Донецкая область) и Сопичи Сумской области.
В настоящее время степень нанесенного ущерба и точные потери российских войск уточняются. Однако уже сейчас ясно, что такие действия оказывают существенное влияние на боеспособность врага.
«Системное поражение пунктов управления БпЛА, артиллерийских позиций и живой силы противника ослабляет его возможности управления подразделениями, ведения огня и подготовки наступательных действий», — подчеркнули в Силах обороны.
Напомним, спецподразделения ГУР вместе с Силами обороны остановили наступление россиян в Запорожском направлении. Уже три месяца разведчики держат оборону на этом участке, не давая врагу продвинуться в областной центр.
Украинские военные подтвердили повреждение двух кораблей Черноморского флота России в результате удара по военно-морской базе в Новороссийске. Речь идет о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».