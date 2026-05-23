Масштабный блекаут на 10 часов: в областном центре полностью отключат свет
Из-за ремонтных работ в воскресенье полностью обесточат областной центр.
В воскресенье, 24 мая, в Сумах полностью отсутствует электроснабжение. Электрики будут проводить ремонтные работы.
Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.
«Завтра в Сумах будет полностью отсутствовать электроснабжение. Сотрудники облэнерго будут проводить работы на сетях», — подчеркнул он.
Отключения света коснутся всех микрорайонов города и продлятся с 06:00 до 16:00.
Ситуация с водоснабжением
В то же время в горводоканале сообщили, что их объекты будут переведены на аварийно-резервное питание. Именно поэтому воду будут подавать с пониженным давлением с 08:00 до 12:00. Водоснабжение в обычном режиме будет восстановлено после завершения работ.
«Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек может быть затруднено. Рекомендуем жителям сделать небольшой запас воды», — отметил коммунальное предприятие.
Отключение света в области
В облэнерго также предупредили, что в воскресенье из-за работ на объекте энергетики будут происходить отключение электроэнергии у потребителей Сумского и Ахтырского районов.
Также о плановых отключениях 24 мая предупредили в Белопольской и Тростянецкой общинах.
Как сообщалось, 22 мая Суммы оказались под российским ударом. Оккупанты атаковали город беспилотниками. В областном центре произошли перебои с электроснабжением. Кроме того, был обесточен один из водозаборов.