Масштабный блекаут на 10 часов: в областном центре полностью отключат свет

В воскресенье, 24 мая, в Сумах полностью отсутствует электроснабжение. Электрики будут проводить ремонтные работы.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.

«Завтра в Сумах будет полностью отсутствовать электроснабжение. Сотрудники облэнерго будут проводить работы на сетях», — подчеркнул он.

Отключения света коснутся всех микрорайонов города и продлятся с 06:00 до 16:00.

Ситуация с водоснабжением

В то же время в горводоканале сообщили, что их объекты будут переведены на аварийно-резервное питание. Именно поэтому воду будут подавать с пониженным давлением с 08:00 до 12:00. Водоснабжение в обычном режиме будет восстановлено после завершения работ.

«Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек может быть затруднено. Рекомендуем жителям сделать небольшой запас воды», — отметил коммунальное предприятие.

Отключение света в области

В облэнерго также предупредили, что в воскресенье из-за работ на объекте энергетики будут происходить отключение электроэнергии у потребителей Сумского и Ахтырского районов.

Также о плановых отключениях 24 мая предупредили в Белопольской и Тростянецкой общинах.

Как сообщалось, 22 мая Суммы оказались под российским ударом. Оккупанты атаковали город беспилотниками. В областном центре произошли перебои с электроснабжением. Кроме того, был обесточен один из водозаборов.

