Масштабный блекаут на оккупированных территориях: дроны ударили по ТЭС в Счастье

Масштабный блекаут на оккупированных территориях

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В ночь на 28 августа на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей зафиксировали масштабное обесточивание.

Об этом сообщает российское независимое медиа ASTRA и мониторинговые Telegram-каналы.

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Об угрозе атак беспилотников местные ресурсы начали сообщать еще около 21:00 27 августа.

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Ближе к полуночи в социальных сетях стали появляться многочисленные сообщения о перебоях с электроснабжением. В частности, в оккупированном Донецке свет, по предварительным данным, исчез примерно в час ночи 28 августа.

Местные жители заявили, что после удара БПЛА вспыхнула Луганская ТЭС в городе Счастье. В сети также опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, виден пожар на объекте.

После этого о массовых отключениях электроэнергии начали сообщать с территории так называемой ДНР, а также из оккупированных частей Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, местные паблики отмечали, что «точной и официальной информации нет».

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Ранее сообщалось, что оккупационные власти в Луганской области фактически проваливают подготовку к новому отопительному сезону, планы по ремонту теплосетей резко сократили.

Мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мариуполе, вероятно, после прилета вспыхнул масштабный пожар.

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