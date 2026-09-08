Масштабный блекаут на юге страны: власти сообщили о транспортном коллапсе

Херсон и Николаев внезапно остались без света

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В двух южных областных центрах Украины неожиданно исчезло электроснабжение, что мгновенно привело к перебоям в работе городской инфраструктуры. В настоящее время местные власти и энергетики экстренно выясняют точные причины этого масштабного обесточивания.

О ситуации в своих официальных телеграмм-каналах сообщили Николаевский городской голова Александр Сенкевич и начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

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Ситуация в Николаеве

В Николаеве внезапное отключение света полностью охватило все жилые районы города. Соответствующие энергетические службы уже работают на местах и активно выясняют причину этой аварийной ситуации.

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Из-за отсутствия напряжения в электросети город сразу столкнулся с серьезными проблемами в работе общественного транспорта. Городской голова подтвердил, что в настоящее время по улицам областного центра полностью не курсируют трамваи .

Чтобы компенсировать транспортный коллапс, на линии вывели специальные троллейбусы, способные преодолевать до 20 километров на автономном ходу .

«Только что будет больше информации, сообщим дополнительно», — пообещал Александр Сенкевич жителям города.

Обесточение Херсона

Похожая критическая ситуация с электроснабжением синхронно возникла и на территории соседнего региона. Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько подтвердил, что свет исчез во всей местной общине .

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Профильные специалисты уже приступили к оперативным работам, чтобы установить первоисточник такого внезапного обесточивания. "Прошу сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к ситуации и следить за официальными сообщениями ", - призвал Ярослав Шанько.

Работа Пунктов несокрушимости

Для поддержки гражданского населения в условиях длительного блекаута херсонские власти развернули сеть специальных локаций. Речь идет о Пунктах несокрушимости, которые работают в круглосуточном режиме и всегда готовы принимать граждан.

В этих безопасных местах обитатели обесточенных районов могут беспрепятственно зарядить свои мобильные устройства. Кроме того, там можно использовать стабильную связь и получить другие базовые социальные услуги.

Чтобы узнать точный адрес ближайшего пункта, людям советуют обращаться в единый контакт-центр. Для этого специалисты запустили специальную горячую линию по номеру 0800 101 102 , где операторы оперативно окажут всю необходимую помощь.

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