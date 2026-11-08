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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Масштабный блекаут охватил регион Украины: без света остались более 600 тысяч потребителей

Днепропетровщина снова столкнулась с масштабными отключениями света из-за российских атак на энергосистему.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Блэкаут на Днепропетровщине

Блэкаут на Днепропетровщине / © Getty Images

Более 600 тысяч потребителей на Днепропетровщине остались без электроэнергии из-за повторных российских атак на энергосистему.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В свою очередь, в ДТЭК подтвердили масштабные обесточивания в области.

Отключение света на Днепропетровщине 8 ноября: какие районы остались без электричества

«Более 600 тысяч потребителей остались без электричества в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах из-за вражеских атак на энергосистему», — сообщил Александр Ганжа.

По информации ДТЭК, обесточивание охватили Павлоградский, Самаровский, Каменский и Днепровский районы, а также Днепр. Из-за обесточивания больницы и объектов критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

По словам Александра Ганжи, энергетики смогут начать восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности. Из-за угрозы повторных обстрелов ремонтные бригады пока не могут работать на поврежденных объектах.

В ДТЭК отметили, что первоочередная задача — заживить объекты критической инфраструктуры.

Александр Ганжа призвал жителей области, у которых есть электроэнергия, экономно ее потреблять. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему.

«Прошу тех, кто имеет свет, экономно потреблять электроэнергию. Стабильность энергосистемы зависит от каждого из нас», — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 7 ноября из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру без света в Днепре остались более 60 тысяч потребителей. Восстановительные работы должны были начать, как только это позволит ситуация безопасности.

Также 8 ноября в Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения были введены во всех регионах, а продолжительность обесточений зависит от очереди и графика, обнародованного облэнерго.

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