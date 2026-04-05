Масштабный блекаут произошел на Донбассе: Донецк и Мариуполь — без света (фото)

Блэкаут в нескольких городах Донбасса

Во временно оккупированной части Донбасса 5 апреля произошел масштабный сбой электроснабжения. Без света остались Донецк, Мариуполь и ряд других городов региона.

Об этом сообщают оккупационные власти и Телеграмм-канал «Supernova+».

По имеющейся информации, из-за перебоев в энергосети часть Донецка до сих пор остается обесточенной. Жители предупреждают, что из-за нестабильного электроснабжения возможны временные перебои в работе мобильной связи и Интернета.

Местные паблика сообщают, что атакованная Старобешевская ТЭС — тепловая электростанция, расположенная вблизи поселка Старобешево и Новый Свет.

Блэкаут в Донецке Фото скрин видео

Блэкаут на Донбассе: что известно

Об отключении света также сообщали в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и близлежащих населенных пунктах. В некоторых районах электроэнергия появляется на короткое время, после чего снова исчезает. Кое-где возникли проблемы с водоснабжением.

Оккупационная администрация подтвердила перебои и заявила о постепенном возобновлении электроснабжения в отдельных районах, однако значительная часть территорий остается без света.

«По поступившей информации из-за перебоев с электроснабжением Донецк остается частично обесточен. В связи с нестабильным электроснабжением возможны кратковременные перебои в работе мобильной связи и Интернета», — написал оккупационный мэр Донецка пропагандист Алексей Кулемзин.