Масштабный блекаут в Крыму: в ВСУ прокомментировали обесточивание на полуострове

Вечером 18 января в аннексированном Крыму произошел масштабный блекаут. Это говорит о том, что Украина уничтожает военный потенциал России на полуострове не только чисто огненным способом.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в марафоне "Общественное. Сопротивление"

Она подчеркнула, что военные базы россиян тоже питаются из общей электроэнергии полуострова. А "усложнение жизни" этих баз является одной из задач ВСУ.

"Ситуация в Крыму продолжается под лозунгом продления сезона "хлопка". Поэтому будут еще соответствующие изменения и в общей логистике. Уничтожение потенциала врага происходит не только сугубо огневым способом. Надо понимать, что военные базы, развернутые на Крымском полуострове, так же питаются" от того электричества, которое предусмотрено в общем порядке, также имеют и водоснабжение, и усложнение их жизни. Это тоже одна из наших задач", — подчеркнула она.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму произошел масштабный блекаут – прекратилось электроснабжение во многих населённых пунктах полуострова. Полностью без света оказались Керчь, Евпатория, Судак и Раздольное. В Севастополе и Симферополе без света оказались обширные районы. Комментируя ситуацию, самопровозглашенный "гауляйтер Крыма" Сергей Аксенов заявил, что частичное отключение электричества произошло в результате аварийного срабатывания оборудования на Балаклавской ТЭС.

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