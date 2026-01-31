Масштабный блэкаут в Украине: когда вернутся свет и вода, какая ситуация в регионах

Масштабный блэкаут в Украине / © Associated Press

Сегодня, 31 января, в энергетической системе Украины сложилась кризисная ситуация: целые регионы столкнулись с экстренными отключениями электричества. Отключение тока также затронуло и Молдову.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

Ситуация в Киеве и областях

31 января по команде «Укрэнерго» во многих областях Украины, в том числе и в Киеве, начались экстренные отключения.

Из-за исчезновения напряжения в столице временно приостановлено движение поездов в метро и работа эскалаторов. Жители Киева сообщают и о перебоях с водоснабжением и отоплением, что связано с отключением электроэнергии.

В Виннице остановилась главная водопроводная станция, весь город без воды.

Без света полностью осталась Черниговская область, критическая инфраструктура работает там на альтернативных источниках.

Украинцы остались без света / © Associated Press

В АО «Черниговоблэнерго» заявили, что по указанию НЭК «Укрэнерго» в области одновременно задействовали 10 очередей графика аварийных отключений. Там подчеркнули, что такой режим будет продолжаться до отдельного распоряжения диспетчера энергосистемы.

В «Житопроизводэнерго» также подтвердили применение аварийных отключений 31 января. Ранее обнародованные графики пока не актуальны. Кроме того, сообщается о перебоях с водоснабжением. В результате обесточивания объектов КП «Житомирводоканал» приостановилась работа насосных станций 1-го и 2-го подъемов — весь город находится без воды.

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили о введении аварийных графиков для 1-5 очередей потребителей на территории области. Причиной назвали повреждение энергосистемы в результате атак армии РФ. Энергетики особо обратили внимание, что очереди во время аварийных отключений не совпадают с очередями почасовых графиков.

По данным «Харьковоблэнерго» в регионе из-за вражеских обстрелов действуют графики почасовых отключений, но в ведомстве предупредили, что в энергосети наблюдается сложная ситуация. В городе не работало метро.

Херсон также остался без света. В городе не курсирует транспорт. На фоне блэкаута россияне устроили обстрелы центральной части города.

Украинцы остались без света / © Associated Press

Какая причина блэкаута

«Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины», — заявил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, это «привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях».

Кроме того, были разгружены блоки атомных электростанций.

«Энергетики работают над возобновлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен», — заверил Шмыгаль.

«По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов», — сообщили в Минэнерго.

В комментарии Telegram-канала «Труха Украина» глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб сообщила, что сейчас речь не идет о полном блэкауте. Она уточнила, что ситуация сложная, но локализованная: в Киеве стабилизация системы ожидается в течение 4–8 часов в зависимости от района, а в других областях электроснабжение может возобновиться даже быстрее, поскольку отключения точечные.

Кстати, в Минцифре опровергли слухи, что авария произошла из-за кибератаки. Авария, по данным властей, произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.

Реакция Зеленского

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский, заслушав доклады правительства о причинах аварии и мерах по стабилизации энергосистемы.

По словам главы государства, премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмигаль проинформировали об аварийной ситуации, возникшей по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Зеленский подчеркнул, что все необходимые механизмы реагирования задействованы, а энергетики уже производят восстановительные работы. Основная задача — стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Молдова

Масштаб проблем настолько серьезный, что отключения электричества перекинулись и на Молдову, где в части населенных пунктов — включая столицу Кишенева — отключили электричество.

В Национальном центре управления кризисами Молдовы сообщили, что отключение связано с неблагоприятными метеоусловиями (позже это сообщение удалили), а правительство сообщает о серьезных проблемах в электроэнергетической сети Украины.

На украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств.

Киев переживает одну из самых сложных зим / © Associated Press

Сбой в энергосистеме произошел во время второй волны морозов, пришедших в Украину. Уже 1 февраля самые низкие температуры ожидаются на севере Украины.