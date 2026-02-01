- Дата публикации
Масштабный блекаут в Украине: стоит ли за аварией кибератака РФ
Масштабная авария в энергосистеме Украины привела к блекауту в нескольких регионах. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, могла ли причина обесточивания состоять в кибератаке РФ.
Пока нет подтверждений того, что масштабная авария в украинской энергосистеме 31 января была вызвана российской кибератакой.
Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.
По его словам, в случаях успешных кибератак Россия обычно активно заявляет об этом из-за своих информационных ресурсов. На этот раз, напротив, со стороны российских каналов наблюдалась полная тишина.
"Мнение о возможной кибератаке возникло из-за внезапности и одновременности событий. Но я обратил внимание, что россияне об этом не говорят вообще. Версия кибератаки теоретически возможна, однако именно в этот раз я не вижу никаких подтверждений", - отметил Корсун.
Эксперт также подчеркнул, что в Украине отсутствует единая общенациональная система киберзащиты. Вместо этого действует объектовый подход, когда каждое предприятие или учреждение самостоятельно выстраивает собственную систему безопасности.
Напомним, утром 31 января в Украине произошла масштабная авария, повлекшая каскадные отключения в электросети. В Киеве временно останавливались метро, кольцевая электричка и водоснабжение. В столице, а также Киевской, Житомирской и Харьковской областях применяли специальные графики аварийных отключений. Полностью возобновить электроснабжение удалось всего около 19:00.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили о том, что энергосистема Украины возобновляется после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.