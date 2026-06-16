Масштабный коллапс на польской границе: на пункте пропуска "Шегини" застряли сотни пассажиров

«Шегини» / © УНИАН

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На украинско-польской границе, в частности, на пункте пропуска «Шегини», зафиксирован масштабный транспортный коллапс. Из-за ремонтных работ, начатых польской стороной, движение пассажирских автобусов фактически заблокировано, а время ожидания измеряется десятками часов.

О ситуации с места происшествия сообщает журналистка УС непосредственно с контрольно-пропускного пункта.

Почему возникли пробки?

Критическая ситуация на КПП возникла из-за того, что на польской стороне начался ремонт автобусных полос. Это существенно снизило пропускную способность границы.

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Как пояснила представитель Западного регионального управления ГНСУ Светлана Бурда, сейчас польская сторона способна принимать крайне ограниченное количество транспорта.

«Польша пропускает не более 8 автобусов за 12 часов», — отметила спикер.

В связи с этим украинские пограничники настойчиво советуют водителям и путешественникам выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы во избежание нескольких часовых простоев.

Пассажиры бросают вещи и идут пешком

Для людей, оказавшихся в эпицентре коллапса, ситуация стала критической. По словам застрявших на границе пассажирок Елены и Людмилы, время ожидания в салонах транспорта уже превышает 10 часов.

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Из-за риска опоздать на самолеты или стыковочные рейсы в Европе, люди предпринимают радикальные действия:

пассажиры вынуждены покидать автобусы посреди дороги;

пересекают границу пешком, унося в руках тяжелый багаж;

вместе со взрослыми в очередях и пешем переходе находятся маленькие дети.

На пункті пропуску «Шегині» утворилися масштабні затори / Відео: УС

Пассажирская ловушка: почему перевозчики не едут в объезд?

Дамы также пожаловались, что стоимость билетов за невыполненный до конца рейс перевозчики им не компенсируют.

В то же время, сами водители рейсовых автобусов не имеют права самостоятельно изменить маршрут и поехать на другой, менее загруженный пункт пропуска.

Причиной этого бюрократические ограничения: международные разрешения перевозчиков на регулярные маршруты имеют жесткую привязку к конкретному КПП, поэтому объезд другим путем для них незаконный.

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Напомним, пункт пропуска «Шегини — Медика», который польская сторона должна полностью закрыть для автобусов на полтора года уже с 15 июня 2026 года, все же будет работать — но только для автобусов.

Ранее сообщалось, что Польша хотела почти на полтора года закрыть пункт пропуска «Шегини — Медика» — с 15 июня 2026 по ноябрь 2027 года.

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