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Масштабный обмен пленными: домой вернулись 116 украинских защитников (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Масштабный обмен пленными: домой вернулись 116 украинских защитников (фото, видео)

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Украина вернула из российского плена 116 украинцев, защищавших нашу страну на разным направлениям.

В Украину вернулись 116 защитников, находившихся во вражеском плену. В их числе защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов.

Об этом 4 февраля сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев", — написал Ермак.

Он добавил, что домой вернулись 87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО, а также восемь бойцов ТРО, семь защитников из Нацгвардии, шесть — из Нацполиции, пять — из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Среди освобожденных из плена — два офицера и 114 рядовых и сержантов.

"Кроме того нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения", — добавил Ермак.

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Дата публикации
Просмотры
2714
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