Масштабный обмен пленными: первые минуты на родной земле (трогательное видео)

Обмен пленными / © Telegram / Андрей Ермак

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Украина реализовала первый этап обмена пленными в рамках согласованного с Россией формата «1000 на 1000». В страну вернулись 390 украинских граждан как военные, так и гражданские.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что обмен стал возможным благодаря слаженной и упорной работе всех украинских государственных институтов, задействованных в процессе, в частности Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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На месте проведения обмена присутствовали представители Офиса Омбудсмана, контролировавшие соблюдение норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, для обеспечения прав человека.

Это только первый этап масштабного возвращения украинцев. Обмен в формате «1000 на 1000» предполагает дальнейшие увольнения, над которыми Украина продолжает работать.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил об обмене и разделении видеоопераций.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первыми привезли ТРУДНОБОЛЬНЫХ⚡️Обмен 1000 на 1000 НАЖИВО в ТСН

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Напомним, по словам министра обороны Украины Рустем Умерова, списки для самого масштабного с начала войны обмена пленными в формате «1000 на 1000» формировались по единому критерию — сохранить жизнь.

Он отметил, что возвращение из российского плена 390 украинских граждан стало результатом четкой координации всех институтов, работавших по поручению президента.