Масштабный пожар бушует в курортном комплексе на Закарпатье: что случилось (фото)

На Закарпатье вспыхнул масштабный пожар в отеле / © ГСЧС Украины

На территории одного из курортов в селе Изки произошел масштабный пожар в деревянном здании гостиницы. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По предварительным данным, огонь быстро распространялся из-за сильных порывов ветра и специфики материалов — здание было полностью деревянным. Спасатели отметили, что процесс ликвидации огня значительно усложнялся отсутствием стабильного водоснабжения на месте происшествия.

В настоящее время продолжаются работы по окончательному тушению пожара и выяснению причин возникновения возгорания. Информация о пострадавших уточняется.

