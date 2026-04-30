Масштабный пожар бушует в курортном комплексе на Закарпатье: что случилось (фото)
На Закарпатье вспыхнул масштабный пожар в отеле. Огонь охватил тысячу квадратных метров.
На территории одного из курортов в селе Изки произошел масштабный пожар в деревянном здании гостиницы. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По предварительным данным, огонь быстро распространялся из-за сильных порывов ветра и специфики материалов — здание было полностью деревянным. Спасатели отметили, что процесс ликвидации огня значительно усложнялся отсутствием стабильного водоснабжения на месте происшествия.
В настоящее время продолжаются работы по окончательному тушению пожара и выяснению причин возникновения возгорания. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, во львовской многоэтажке на улице Юрия Липы произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщили мэрия и полиция. Все произошло в квартире на восьмом этаже — там даже выбило стену между комнатами.