Масштабный пожар на складах с древесиной в Харькове: для тушения задействовали пожарный поезд

Масштабный пожар на складах с древесиной в Харькове: для тушения задействовали пожарный поезд

Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам.

В ночь на четверг, 15 июля, в Харькове по улице Киргизская в складском здании по хранению древесины частного предприятия вспыхнул пожар. Учитывая большие масштабы пожара, к месту вызова по повышенному номеру сложности было направлено сразу 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 июля в 2:43 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в складском здании по хранению древесины частного предприятия, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Киргизская, 19. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 740 кв.м. Горели изделия из древесины в металлической каркасном складском здании.

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали его. Сейчас идет окончательная ликвидация пожара.

"На месте пожара был спасен 1 человек, мужчина 1958 г.р. — оператор электроподстанции. Кроме того, пожарные предотвратили распространение пламени на электроподстанцию, складское помещение по хранению сырья для изготовления древесностружечной плиты, 2 железнодорожных грузовых вагонов с сырьем (по 60 т сырья в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109. Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 чел. личного состав в ГСЧС. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется ", — рассказали чрезвычайники.

Напомним:

В Киеве горел частный дом. Владелец госпитализирован с ожогами рук и стоп.

Владелец госпитализирован с ожогами рук и стоп. Также под Киевом масштабно горело одно из предприятий.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку