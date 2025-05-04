Масштабный пожар на заводе в Хмельницкой области: над поселком поднялись черные клубы дыма

Пожар в Летичеве / © скриншот с видео

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В воскресенье, 4 мая, в поселке Летичей Хмельницкой области произошел масштабный пожар в промышленной зоне.

На опубликованных в соцсетях кадрах видны клубы черного дыма над местом ЧП.

Очевидцы сообщают, что на место пожара прибыли спасатели, чтобы обуздать огонь.

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По непроверенной информации, возгорание произошло на предприятии «Термопласт». Из открытых источников известно, что предприятие занимается выпуском полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары.

Причины пожара неизвестны.

Дата публикации 15:27, 04.05.25 Количество просмотров 8 На Хмельнитчине произошел масштабный пожар на заводе

Официальной информации о пожаре от ГСЧС в настоящее время еще не было.

Напомним, в этот же день в киевском Гидропарке возник пожар. По предварительной информации, загорелось техническое здание.