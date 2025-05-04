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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Масштабный пожар на заводе в Хмельницкой области: над поселком поднялись черные клубы дыма

По непроверенной информации, возгорание произошло на предприятии «Термопласт».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар в Летичеве

Пожар в Летичеве / © скриншот с видео

В воскресенье, 4 мая, в поселке Летичей Хмельницкой области произошел масштабный пожар в промышленной зоне.

На опубликованных в соцсетях кадрах видны клубы черного дыма над местом ЧП.

Очевидцы сообщают, что на место пожара прибыли спасатели, чтобы обуздать огонь.

По непроверенной информации, возгорание произошло на предприятии «Термопласт». Из открытых источников известно, что предприятие занимается выпуском полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары.

Причины пожара неизвестны.

Официальной информации о пожаре от ГСЧС в настоящее время еще не было.

Напомним, в этот же день в киевском Гидропарке возник пожар. По предварительной информации, загорелось техническое здание.

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