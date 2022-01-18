Масштабный пожар: в Черниговской области погибли трое маленьких детей и один взрослый

Масштабный пожар: в Черниговской области погибли трое маленьких детей и один взрослый

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются следователями.

В с. Браница Нежинского района Черниговской области во вторник, 18 января, в пожаре погибли четыре человека, трое из которых — дети.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Пожар произошел в 16:44 в частном жилом доме. Во время возгорания погибли трое детей в возрасте 3-4 лет и один взрослый.

"В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. В 18:48 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются следователями.

Читайте также: