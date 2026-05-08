Украина
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: какая радиационная ситуация

Уровень гамма-излучения — в пределах нормы на всей территории страны. Ликвидация пожара продолжается.

Анастасия Павленко
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабного лесного пожара

Радиационная ситуация на территории Украины, в частности, на севере Киевской области, остается стабильной.

Об этом сообщили в МВД.

По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны.

«Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается», — отметили в ведомстве.

В Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный лесной пожар, который из-за сильного ветра стремительно распространяется. Огонь уже охватил более 1100 га территории, а работы по ликвидации осложнены сложными погодными условиями и минной опасностью.

Спасатели отмечают, что ситуация остается сложной из-за сочетания нескольких факторов: сухой погоды, сильного ветра и минной опасности, которая сохраняется на отдельных участках территории. Из-за риска взрывоопасных предметов в части лесных кварталов работы временно не проводятся, что дополнительно ограничивает возможности оперативного реагирования.

К тушению привлечены подразделения ГСЧС, специализированная техника, а также другие службы. Основные усилия сосредоточены на локализации очагов возгорания, создании противопожарных разрывов и предотвращении дальнейшего распространения огня на новые территории.

Напомним также, что накануне на пограничные Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии России вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь охватил около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российские беспилотники полноценное тушение пока невозможно.

