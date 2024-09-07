Масштабный пожар в Чернобыльской зоне продолжается пятый день: что известно

Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается уже пятый день. В Сети сообщают о новом возгорании на западе Зоны отчуждения недалеко от Народичей и Овруча.

Также волонтеры сообщают, что пожар перешел границу зоны.

Один из очагов огня ликвидирован, но возник новый / Фото: Главное управление ДСНС Украины в Киевской области

Новый источник пожара хорошо виден на "Карте пожаров и направлении ветра в Украине онлайн", усеянной десятками красных точек.

В ГСЧС Киевской области сообщают, что ликвидация пожара на открытой местности в Зоне отчуждения продолжается.

"Один очаг пожара уже ликвидирован, но возник новый. Уже ликвидировано возгорание на площади 421 га. Площадь нового очага пожара достаточно велика. На месте работают спасатели. К тушению огня привлечено более 200 единиц личного состава. Пожар за пределы зоны не вышел", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Новый очаг большой и его сейчас ликвидируют на западе Зоны отчуждения, вплотную к границе с Житомирской областью

Там добавляют, что новый эпицентр большой и его сейчас ликвидируют на западе Зоны отчуждения, вплотную к границе с Житомирской областью.

В ГСЧС Киевской области отмечают, что проводится постоянное обследование территории специалистами радиационно-химической защиты – радиационный фон в норме.

Ликвидация пожара на открытой местности в Зоне отчуждения продолжается

Напомним, экологи объяснили, почему не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне. Лесная подстилка и слой торфа могут тлеть неделями.

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