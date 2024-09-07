Масштабный пожар в Чернобыльской зоне продолжается пятый день: что известно

Спасатели сообщают о новом очаге возгорания.
Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается уже пятый день. В Сети сообщают о новом возгорании на западе Зоны отчуждения недалеко от Народичей и Овруча.
Также волонтеры сообщают, что пожар перешел границу зоны.
Новый источник пожара хорошо виден на "Карте пожаров и направлении ветра в Украине онлайн", усеянной десятками красных точек.
В ГСЧС Киевской области сообщают, что ликвидация пожара на открытой местности в Зоне отчуждения продолжается.
"Один очаг пожара уже ликвидирован, но возник новый. Уже ликвидировано возгорание на площади 421 га. Площадь нового очага пожара достаточно велика. На месте работают спасатели. К тушению огня привлечено более 200 единиц личного состава. Пожар за пределы зоны не вышел", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.
Там добавляют, что новый эпицентр большой и его сейчас ликвидируют на западе Зоны отчуждения, вплотную к границе с Житомирской областью.
В ГСЧС Киевской области отмечают, что проводится постоянное обследование территории специалистами радиационно-химической защиты – радиационный фон в норме.
Напомним, экологи объяснили, почему не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне. Лесная подстилка и слой торфа могут тлеть неделями.
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