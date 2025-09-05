Масштабный пожар в Днепре сопровождают взрывы: что известно

Пожар в Динпри / © скриншот с видео

В пятницу, 5 сентября, в городе Днепре вспыхнул масштабный пожар на территории промышленной зоны на правом берегу.

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

Огромный столб дыма над промышленным объектом видно из разных уголков города.

Как сообщают очевидцы, пожар сопровождают взрывы.

Из-за этого инцидента движение по одной из улиц перекрыто, а персонал из соседних помещений эвакуировали.

Официальной информации о причинах возгорания, пострадавших или масштабах разрушений пока нет.

Напомним, вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе. Очевидцы сообщают об атаке дронов на стратегический для оккупантов объект.