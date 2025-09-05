ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
176
Время на прочтение
1 мин

Масштабный пожар в Днепре сопровождают взрывы: что известно

Официальной информации о причинах возгорания, пострадавших или масштабах разрушений пока нет

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар в Динпри

Пожар в Динпри / © скриншот с видео

В пятницу, 5 сентября, в городе Днепре вспыхнул масштабный пожар на территории промышленной зоны на правом берегу.

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

Огромный столб дыма над промышленным объектом видно из разных уголков города.

Как сообщают очевидцы, пожар сопровождают взрывы.

Из-за этого инцидента движение по одной из улиц перекрыто, а персонал из соседних помещений эвакуировали.

Официальной информации о причинах возгорания, пострадавших или масштабах разрушений пока нет.

Напомним, вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе. Очевидцы сообщают об атаке дронов на стратегический для оккупантов объект.

Дата публикации
Количество просмотров
176
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie