Масштабный пожар в Днепре сопровождают взрывы: что известно
Официальной информации о причинах возгорания, пострадавших или масштабах разрушений пока нет
В пятницу, 5 сентября, в городе Днепре вспыхнул масштабный пожар на территории промышленной зоны на правом берегу.
Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.
Огромный столб дыма над промышленным объектом видно из разных уголков города.
Как сообщают очевидцы, пожар сопровождают взрывы.
Из-за этого инцидента движение по одной из улиц перекрыто, а персонал из соседних помещений эвакуировали.
Официальной информации о причинах возгорания, пострадавших или масштабах разрушений пока нет.
Напомним, вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе. Очевидцы сообщают об атаке дронов на стратегический для оккупантов объект.