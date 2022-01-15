Масштабный пожар в Одесской области: горит территория национального парка (видео)

Масштабный пожар в Одесской области: горит территория национального парка (видео)

По предварительным данным, огонь охватил 5 га территории парка.

В Одесской области горит около 5 га территории Нижнеднестровского национального природного парка.

Также читайте Тело обгорело до неузнаваемости: в Одесской области произошел смертельный пожар

Об этом сообщают в сети.

Отмечается, что большой пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка вспыхнул сегодня, 15 января.

"Пламя охватило примерно 5 га. На месте работают пожарные. Тушение осложняется из-за сильного ветра и отсутствия подъездов к кострам возгорания", — сообщают авторы публикации.

Напомним, что в американском штате Нью-Джерси на химическом заводе в Пассейке произошел масштабный пожар.

Читайте также: