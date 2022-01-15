Масштабный пожар в Одесской области: горит территория национального парка (видео)

По предварительным данным, огонь охватил 5 га территории парка.
В Одесской области горит около 5 га территории Нижнеднестровского национального природного парка.
Об этом сообщают в сети.
Отмечается, что большой пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка вспыхнул сегодня, 15 января.
"Пламя охватило примерно 5 га. На месте работают пожарные. Тушение осложняется из-за сильного ветра и отсутствия подъездов к кострам возгорания", — сообщают авторы публикации.
Напомним, что в американском штате Нью-Джерси на химическом заводе в Пассейке произошел масштабный пожар.
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