Масштабный пожар в Тернополе на предприятии: огонь гасят с ночи (фото)

В Тернополе по улице Микулинецкой произошел пожар на предприятии. Огонь охватил 9 тысяч кв метров.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Тернопольской области.

"Сегодня ночью, в 03:05, на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о масштабном пожаре на одном из тернопольских предприятий. На место происшествия были направлены 2 отделения части специальной пожарной техники и 2 отделения 1 государственной пожарно-спасательной части. Дополнительно к места возгорания был отправлен тактический пожарный робот из Ровно. В тушении пожара участвовало 15 единиц основной и вспомогательной техники и 50 спасателей", — говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: ГСЧС в Тернопольской области

По состоянию на 05.45 спасателям удалось локализовать пожар, но ликвидация продолжается. Пострадавших в результате пожара нет. Причины пожара спасатели устанавливают.

"Благодаря использованию беспилотного летательного аппарата спасатели осуществили доразведку места происшествия. Установлено, что ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 метров квадратных. Здание одноэтажное общей площадью 13 000 метров квадратных, со стенами из сэндвич-мялей и металлическим покрытием на металлических фермах. Здание заполнено пенопластом", — добавили спасатели.

Пожар локализовали / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Напомним, на днях в Киеве на Печерске возник пожарный жилой дом. Жителей эвакуировали в ближайшую школу. Все коммунальщики работали на месте происшествия.

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