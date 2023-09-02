Масштабный пожар в заповеднике "Аскания-Нова": на оккупированной территории пылает 7 тысяч гектаров

Это уже не первый пожар на заповедной территории, захваченный российскими оккупантами.

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова", расположенном на временно оккупированной территории Херсонской области, возник масштабный природный пожар. Огонь охватил около 7 тысяч гектаров участка "Южный".

Об этом в субботу, 2 сентября, сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В сообщении говорится, что это уже не первый пожар, который возник в заповеднике со времени, когда он был захвачен оккупантами.

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"Путь к прекращению уничтожения природы из-за войны – имплементация Формулы мира Владимира Зеленского, а именно пункта 8 "Экологическая безопасность", – отметили в министерстве.

Заповедник "Аскания-Нова" уникален не только для Украины, но и для всего мира. Это самый большой степной заповедник Европы.

Площадь биосферного заповедника составляет 33,3 тысячи га, из них более 11 тысяч га — "заповедная зона".

Заповедник "Аскания-Нова" охватил пожар

Напомним, в конце марта 2023 года российские оккупанты захватили заповедник "Аскания-Нова". С того времени дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения не зависит от украинской администрации.

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