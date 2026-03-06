Масштабный ремонт дорог 2026: когда восстановят и какие две трассы в приоритете

Ремонт дорог / © КГГА

Реклама

Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности, трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Приоритетные маршруты

Правительство готовит масштабное решение по возобновлению дорожной инфраструктуры. Уже 6 марта Кабинет министров может распределить дополнительные средства на ремонты, поскольку имеющегося ресурса в 4,6 млрд грн недостаточно для преодоления последствий тяжелой зимы.

Реклама

«Приоритет — международные и ключевые логистические маршруты. В частности, М-05 Киев — Одесса, М-06 Киев — Чоп и дороги, обеспечивающие оборонную логистику», — говорят в Агентстве восстановления.

Сроки завершения работ

Работы на этих маршрутах должны быть завершены к лету.

На днях стало известно, что в скором времени выделят дополнительные три миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ямочные ремонты в прифронтовых регионах, отремонтируют дороги общего пользования с высокой интенсивностью движения.

Почему портятся дороги / © РБК-Україна

Сколько денег пойдет на ремонт дорог

Президент Владимир Зеленский отметил, что общая потребность в ремонте дорог сегодня составляет 52 млрд грн. Работы будут проходить в два этапа: первый завершится в июне, а второй продлится до октября.

Реклама

Премьер Юлия Свириденко уточнила, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд грн (в общей сложности 12,6 млрд) на строительство и ремонт путей в прифронтовых районах. Эти средства пройдут через бюджет Министерства обороны, поскольку речь идет о критически важных эвакуационных путях.

Напомним, ранее Агентство восстановления объяснило, почему главные трассы страны после зимы в плачевном состоянии.