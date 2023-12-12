Масштабный сбой в "Киевстар": абоненты – без связи и Интернета, СМИ говорят о хакерской атаке

Специалисты мобильного оператора работают над устранением проблемы.
В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать звонки из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании тоже не работает.
ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах работы "Киевстар".
Как пишут пользователи "Киевстар", у сети мобильного оператора нет покрытия, а также не ловит Интернет. При попытке дозвониться слышат ответ "мобильная сеть недоступна".
Также невозможно войти в мобильное приложение "Киевстар".
О проблемах со связью сообщают пользователи в Киеве, Ивано-Франковской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.
Так, во Львове, в связи с технической неисправностью оператора "Киевстар" все отключения линий электропередач происходят в ручном режиме.
Как отметили в ЛКП "Львовсвет", время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено на неопределенный срок.
Из-за проблем со связью во Львове не исключилось ночное освещение.
Такая же проблема есть и в Ивано-Франковске.
Абоненты "Киевстар" пока не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга. Так, проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг.
"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", — сообщили в Минцифре.
Что говорят в "Киевстар"
В пресс-службе компании подтвердили информацию пользователей о произошедшем масштабном сбое. Специалисты работают над устранением проблемы. Людей просят с пониманием отнестись к возникшим проблемам и рекомендуют воспользоваться роумингом.
"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа к Интернету в части абонентской базы", — отмечают "Киевстар".
Как пишет издание DEV, причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" якобы стала атака хакеров на ядро сети.
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