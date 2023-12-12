Масштабный сбой в "Киевстар": абоненты – без связи и Интернета, СМИ говорят о хакерской атаке

В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать звонки из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании тоже не работает.

ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах работы "Киевстар".

Как пишут пользователи "Киевстар", у сети мобильного оператора нет покрытия, а также не ловит Интернет. При попытке дозвониться слышат ответ "мобильная сеть недоступна".

Масштабный сбой в работе "Киевстар"

Также невозможно войти в мобильное приложение "Киевстар".

О проблемах со связью сообщают пользователи в Киеве, Ивано-Франковской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Так, во Львове, в связи с технической неисправностью оператора "Киевстар" все отключения линий электропередач происходят в ручном режиме.

Как отметили в ЛКП "Львовсвет", время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено на неопределенный срок.

Из-за проблем со связью во Львове не исключилось ночное освещение.

Во Львове из-за проблем со связью не исключилось ночное освещение/Фото: Telegram

Во Львове из-за проблем со связью не исключилось ночное освещение/Фото: Telegram

Такая же проблема есть и в Ивано-Франковске.

В Ивано-Франковске из-за проблем со связью не исключилось ночное освещение/ Фото: Telegram

В Ивано-Франковске из-за проблем со связью не исключилось ночное освещение/ Фото: Telegram

Абоненты "Киевстар" пока не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга. Так, проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг.

"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", — сообщили в Минцифре.

Что говорят в "Киевстар"

В пресс-службе компании подтвердили информацию пользователей о произошедшем масштабном сбое. Специалисты работают над устранением проблемы. Людей просят с пониманием отнестись к возникшим проблемам и рекомендуют воспользоваться роумингом.

"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа к Интернету в части абонентской базы", — отмечают "Киевстар".

Как пишет издание DEV, причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" якобы стала атака хакеров на ядро сети.

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