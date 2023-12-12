Масштабный сбой в "Киевстаре" повлиял на работу "Приватбанка": какие услуги недоступны

Украинцы сообщают о проблемах с безналичной оплатой в метро и в магазинах.

Масштабный сбой в "Киевстаре", произошедший утром 12 декабря, отчасти повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов "Приватбанка".

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на "ПриватБанк".

"Некоторые части всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. Для терминалов, работающих на карточках Киевстара, конечно, эта проблема влияет на их работу", — пояснил представитель банка.

В частности, украинцы сообщают о проблемах с безналичной оплатой в метро и магазинах из-за сбоя в работе "Киевстара".

Напомним, вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, когда будут устранены проблемы со связью "Киевстар".

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