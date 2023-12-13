Масштабный сбой в "Киевстаре": в компании рассказали, когда возобновят связь

Прошли сутки, когда в "Киевстаре" произошел масштабный сбой, связанный с хакерской атакой. В настоящее время компания рассматривает несколько сценариев по восстановлению связи.

Об этом рассказал в интервью Forbes президент компании Александр Комаров.

"Это самый трудный вопрос сегодня (интервью Комаров давал 12 декабря — Ред.), потому что я не хочу этим спекулировать. У нас есть несколько сценариев. Базовый и он же оптимистичный, что мы начнем восстанавливать сервисы клиентов. Мы уже частично восстановили фиксированный. Интернет для нашей базы Интернета для дома. Шаг за шагом, что мы в ближайшее время возобновим сервисы всей клиентской базы фиксированного Интернета", — подчеркнул он.

Комаров объясняет, что с мобильными услугами немного тяжелее. Президент компании надеется, что уже сегодня, 13 декабря, удастся начать восстанавливать этот сервис.

"Но очень большой уровень неопределенности. Вы восстанавливаете работоспособность какой-то системы и у вас начинают вылезать новые проблемы. Тогда вам нужно проверить всю эту систему, чтобы в ней не осталось враждебного софта или условных бэкдоров, оставивших эта атака, которая оставляет незащищенный периметр", – объяснил Комаров.

По его словам, восстановление – это сложный итерационный процесс.

"С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой — мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети делают не автоматически, а вручную из-за соответствующей проверки. Поэтому я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать", – добавил Комаров.

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Хакерская атака на "Киевстар"

Утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора. В частности, речь идет не только о проблемах с покрытием, но также не работает и проводной Интернет.

В компании сбой подтвердили, а затем назвали причину проблемы. Известно, что масштабный технический сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки".

Отмечается, что кибератаку на "Киевстаре" расследует СБУ. Одна из версий, которую сейчас исследуют правоохранители, – за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы. Производство открыто по восьми статьям УКУ.

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