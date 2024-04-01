Масштабный сбой в Monobank: что известно и когда заработает приложение

Из-за сбоя клиенты банка не могут совершать никаких операций по своим картам.

В мобильном приложении Monobank 1 апреля произошел сбой. Пользователи жалуются, что они не могут авторизоваться в системе онлайн-банкинга.

Наличие сбоя в 13:43 подтвердил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

“Немного упали. Извиняюсь”, — написал он, не уточнив причину проблем и вероятные сроки возобновления работы.

В частности, при попытке запустить программу Монобанка появляется сообщение об ошибке. Из-за сбоя клиенты банка не могут совершать никаких операций по своим картам. Невозможно переслать и принять средства, даже проверить собственный счет не удается.

Напомним, 3 марта у Monobank произошел технический сбой. Менее чем через два часа неисправности удалось устранить.

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