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Масштабный сбой в работе "Киевстар": как оставаться со связью и Интернетом (инструкция)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
7118
Время на прочтение
1 мин
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Масштабный сбой в работе "Киевстар": как оставаться со связью и Интернетом (инструкция)

Мобильный телефон / Фото: pixabay.com

Специалисты работают над устранением проблемы.

Во вторник, 12 декабря, в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. Чтобы оставаться со связью, нужно переподключиться к другому оператору.

Как переподключиться к другому оператору:

  • Отключить автовыбор сети;

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

  • Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL ;
  • Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;
  • Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Напомним, с утра 12 декабря в работе оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Специалисты работают над устранением проблемы.

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Дата публикации
Просмотры
7118
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