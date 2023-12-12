Масштабный сбой в работе "Киевстар": как оставаться со связью и Интернетом (инструкция)

Во вторник, 12 декабря, в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. Чтобы оставаться со связью, нужно переподключиться к другому оператору.

Как переподключиться к другому оператору:

Отключить автовыбор сети;

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA , UA-KYIVSTAR или LIFECELL ;

, или ; Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Напомним, с утра 12 декабря в работе оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Специалисты работают над устранением проблемы.

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