Масштабный сбой в работе "Киевстар": как оставаться со связью и Интернетом (инструкция)

Специалисты работают над устранением проблемы.
Во вторник, 12 декабря, в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. Чтобы оставаться со связью, нужно переподключиться к другому оператору.
Как переподключиться к другому оператору:
- Отключить автовыбор сети;
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL ;
- Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;
- Проверить возможность исходящего вызова, SMS.
Напомним, с утра 12 декабря в работе оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Специалисты работают над устранением проблемы.
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