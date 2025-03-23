Масштабный сбой в работе "Укрзализныци": когда исчезнут огромные очереди в кассы

"Укрзализныця" предоставит возможность всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 23-24 марта.

В воскресенье, 23 марта, на железнодорожных вокзалах Украины образовались огромные очереди в кассы из-за сбоя в работе онлайн-сервисов "Укрзализныци".

Как сообщают киевские Telegram-каналы, на Центральном вокзале Киева, где работают только 4 кассы по Украине и 2 международных, приходится стоять в очереди по 40-50 мин.

В "Укрзализныце" подтвердили повышенную нагрузку на кассиров железнодорожных станций по всей стране.

В железнодорожной компании подчеркнули, что в кассах продаются билеты на все рейсы, чтобы, пока продолжается возобновление онлайн-сервисов, движение ни на минуту не останавливалось и все могли уехать.

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"Мы также дадим возможность всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 23-24 марта, сделать это онлайн", – пообещали железнодорожники.

Для этого требуется по меньшей мере за час до отправки рейса на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона.

"Мы обработаем заявку о возвращении в течение 3 суток с момента возобновления работы систем", – заверили в компании.

В "Укрзализныце" обещают в понедельник, 24 марта, в первой половине дня сообщить об обновлении.

Напомним, 19 марта, российские беспилотники нанесли удар по энергосистеме украинской железной дороги на Днепропетровщине, обесточив определенные участки.

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