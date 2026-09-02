Масштабный сбой в «Резерв+»: приложение восстановили, но есть важный нюанс

Резерв + / © armyinform.com.ua

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После произошедшего накануне масштабного сбоя приложение «Резерв+» заработало. Авторизация и основные функции приложения снова восстановлены.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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«Работа „Резерв+“ возобновлена. Авторизация и функции приложения работают в обычном режиме после возобновления работы сервиса вчера вечером», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, чтобы пользоваться «Резерв+» без сбоев, стоит обновить приложение к последней версии в App Store или Google Play.

В то же время в Минобороны сделали важное предупреждение, что отдельные пользователи еще могут сталкиваться со сложностями. Причиной называют то, что специалисты завершают работу над устранением всех проблем.

Сбой в «Резерв+» — что известно

Утром 1 сентября у «Резерв+» произошел сбой. Приложение требовало обновления, но сделать это было невозможно. Не удалось войти и получить электронный военно-учетный документ.

В Министерстве обороны предупредили, что после обновления Резерв+ все еще могут возникать проблемы с авторизацией и работой отдельных функций. Кроме того, из-за того, что большое количество пользователей одновременно входили в приложение, система столкнулась с большой нагрузкой.

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