ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1491
Время на прочтение
1 мин

Масштабный сбой в «Резерв+»: приложение восстановили, но есть важный нюанс

«Резерв+» возобновил работу, но пользователям советуют обновить приложение.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Резерв +

Резерв + / © armyinform.com.ua

После произошедшего накануне масштабного сбоя приложение «Резерв+» заработало. Авторизация и основные функции приложения снова восстановлены.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Работа „Резерв+“ возобновлена. Авторизация и функции приложения работают в обычном режиме после возобновления работы сервиса вчера вечером», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, чтобы пользоваться «Резерв+» без сбоев, стоит обновить приложение к последней версии в App Store или Google Play.

В то же время в Минобороны сделали важное предупреждение, что отдельные пользователи еще могут сталкиваться со сложностями. Причиной называют то, что специалисты завершают работу над устранением всех проблем.

Сбой в «Резерв+» — что известно

Утром 1 сентября у «Резерв+» произошел сбой. Приложение требовало обновления, но сделать это было невозможно. Не удалось войти и получить электронный военно-учетный документ.

В Министерстве обороны предупредили, что после обновления Резерв+ все еще могут возникать проблемы с авторизацией и работой отдельных функций. Кроме того, из-за того, что большое количество пользователей одновременно входили в приложение, система столкнулась с большой нагрузкой.



Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie