Масштабный сбой в Украине: "Новая почта" и "Ощадбанк" возобновили работу

Пользователи не могут рассчитаться картой в магазинах / © pixabay.com

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«Ощадбанк» и «Новая почта» сообщили о возобновлении работы сервисов после сбоя. Все услуги работают в штатном режиме.

Об этом сообщили глава правления «Ощадбанка» Сергей Наумов и «Новая почта».

Сергей Наумов подтвердил, что из-за временного сбоя в работе одного из крупных центров обработки данных не работают некоторые сервисы. Он отметил, что проблема коснулась многих других компаний.

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Утром, 26 апреля, в Украине зафиксировали массовые сбои в работе приложения «Дія» и некоторых других цифровых сервисов. В частности, не работали сервисы Google Pay и Apple Pay, зафиксированы сбои в работе «Новой почты», «Ощадбанка» и т.д.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что из-за технического сбоя в «Ощадбанке» временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий в комментарии «Экономической правде» заявил, что масштабный сбой не связан с кибератакой, а произошел из-за технических проблем облачного провайдера. По его словам, основная причина сбоя — отключение света в дата-центре. Проблемы возникли при замене источников бесперебойного питания.