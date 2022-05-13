Масштабный удар по Кременчугу: из 12 выпущенных ракет, две удалось сбить со "Стингера"

Масштабный удар по Кременчугу: из 12 выпущенных ракет, две удалось сбить со "Стингера"

Из 12 выпущенных крылатых ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу удалось сбить две.

Украинские защитники сбили эти две ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

Об этом сегодня, 13 мая, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам. Так, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК "Стингер", — сообщил он.

По словам главнокомандующего ВСУ, одной из причин перехода оккупантов к этой тактике является отказ от применения авиации, которая несет большие потери.

Напомним, 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга вечером 12 мая. Большинство из них попали по нефтеперерабатывающему заводу, который не работал из-за последствий первого вражеского удара.

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