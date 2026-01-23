Массированная атака 20 января: РФ потратила на ракеты годовой бюджет Калмыкии

Удар по Украине 20 января

Реклама

В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения. Среди них: баллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковая «Циркон», крылатые ракеты Х-101, обучающие РМ-48У, а также дроны типов «Герань», «Гарпия» и «Гербера».

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook, общая стоимость использованного вооружения превышает 131 миллион долларов США (свыше 10,2 млрд рублей).

«Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Великий Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.

Реклама

За такую сумму, по данным ГУР, можно было бы построить современный полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов.

«Такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита — в прошлом году он достиг 5,6 трлн рублей (70 млрд долл. США), или около 2,6% ВВП», — отмечает военная разведка.

В ГУР подчеркнули, что для продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.

«Несмотря на мирные заверения кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере, россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа. ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — резюмирует военная разведка.

Реклама

Напомним, экономист и блогер Сергей Фурса заявил о том, что Россия сейчас находится в самой слабой позиции, начиная с 2022 года. И пока идет война, ситуация будет постоянно ухудшаться. И все эти воинственные заявления Путина, где он снова показал Европе «кузькину мать» и снова поставил на боевое дежурство «Орешник», не должны вводить в заблуждение.