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Массированная атака беспилотников на Днепр: выросло количество пострадавших (фото последствий)
Погибли три человека, среди них девушка 2008 года рождения, 30 человек получили ранения, в том числе и дети.
В результате массированной атаки беспилотников на Днепр погибли три человека, среди них — девушка 2008 года рождения. Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них — дети.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
«В результате вражеской атаки были повреждены частные и многоэтажные жилые дома, учебные заведения, почта, админздание, магазины, типография, также разбиты автомобили. В жилищах людей выбиты окна и уничтожено имущество», — говорится в сообщении.
Полиция продолжает принимать заявления от пострадавших.
Также продолжаются осмотры мест обстрелов. По состоянию на 07:50 в полицию поступило около 70 сообщений о повреждении имущества и разрушениях.
Напомним, россияне нанесли удары по Днепру беспилотниками поздно вечером 16 апреля В результате атаки в городе произошло несколько пожаров, повреждены жилые дома, учебные заведения и культуры.