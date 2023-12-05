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Массированная атака БпЛА на Крым, в Сенате будут голосовать за помощь Украине: главные новости ночи 5 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
499
Время на прочтение
1 мин
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Массированная атака БпЛА на Крым, в Сенате будут голосовать за помощь Украине: главные новости ночи 5 декабря 2023 года

Конгресс США / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • "Везде раздаются взрывы": в оккупированном Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА Читать далее –>
  • Еврокомиссия раскритиковала польских блокировщиков границы с Украиной Читать далее –>
  • В Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>
  • Утром в Крыму прозвучала новая серия взрывов (видео) Читать далее –>
  • В Сенате США назначили голосование по помощи Украине Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
499
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