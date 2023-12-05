Массированная атака БпЛА на Крым, в Сенате будут голосовать за помощь Украине: главные новости ночи 5 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- "Везде раздаются взрывы": в оккупированном Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА Читать далее –>
- Еврокомиссия раскритиковала польских блокировщиков границы с Украиной Читать далее –>
- В Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>
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- В Сенате США назначили голосование по помощи Украине Читать далее –>
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