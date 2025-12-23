ТСН в социальных сетях

Украина
216
1 мин

Массированная атака БпЛА на Сумщину: под ударом Шосткинщина и Конотопщина

В ночь на 23 декабря север Сумской области подвергся массированной атаке российских беспилотников — под ударом оказалась гражданская инфраструктура в нескольких общинах.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночное время российские беспилотники совершили массированную атаку на север Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура на территории Шосткинского района, а также зафиксированы попадания в районе Конотопа.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

По предварительной информации, в результате атаки обошлось без пострадавших среди гражданского населения. В то же время в ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электроснабжением.

Соответствующие службы работают на местах. Информация о масштабах повреждений и всех последствиях вражеской атаки уточняется.

Дата публикации
