Массированная атака БпЛА на Сумщину: под ударом Шосткинщина и Конотопщина

В ночное время российские беспилотники совершили массированную атаку на север Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура на территории Шосткинского района, а также зафиксированы попадания в районе Конотопа.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

По предварительной информации, в результате атаки обошлось без пострадавших среди гражданского населения. В то же время в ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электроснабжением.

Соответствующие службы работают на местах. Информация о масштабах повреждений и всех последствиях вражеской атаки уточняется.