- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака БпЛА на Сумщину: под ударом Шосткинщина и Конотопщина
В ночь на 23 декабря север Сумской области подвергся массированной атаке российских беспилотников — под ударом оказалась гражданская инфраструктура в нескольких общинах.
В ночное время российские беспилотники совершили массированную атаку на север Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура на территории Шосткинского района, а также зафиксированы попадания в районе Конотопа.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров .
По предварительной информации, в результате атаки обошлось без пострадавших среди гражданского населения. В то же время в ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электроснабжением.
Соответствующие службы работают на местах. Информация о масштабах повреждений и всех последствиях вражеской атаки уточняется.