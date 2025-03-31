- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9768
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака БпЛА, Трамп угрожает Зеленскому: главные новости ночи 31 марта 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 31 марта 2025 года:
Враг массированно атаковал Житомир ударными БПЛА Читать далее –>
Оккупанты продвинулись на Донетчине и Харьковщине — DeepState Читать дальше –>
Харьков второй раз за ночь атаковали БпЛА Читать далее –>
Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" из-за выхода из соглашения об ископаемых Читать далее –>
Россия ночью обстреляла Украину баллистикой Читать далее –>
Читайте также: