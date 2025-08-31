- Дата публикации
Массированная атака дронами на Одесщину: под ударом Черноморск, есть перебои со светом и водой
Ночью враг атаковал Одесщину несколькими десятками дронов из Черного моря.
Несколько десятков ударных беспилотников российские войска направили в Одесскую область из акватории Черного моря в ночь на 31 августа. Под самый большой удар попал Черноморск.
В городе наблюдаются проблемы с подачей света и воды. Из-за атаки часть Белгород-Днестровского района осталась без электроэнергии.
Как сообщили в компании ДТЭК , исчезновение света повлекло за собой локальную аварию в электросети. Энергетики уже работают над ее устранением и восстановлением стабильной работы системы.
Местные жители призывают сообщать о новых случаях повреждений сетей. В регионе продолжается работа сил ПВО, сбивающих вражеские дроны.
