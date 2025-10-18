Массированная атака дронами по Чугуеву: город частично обесточен

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 18 октября Чугуев подвергся очередной массированной атаке вражеских дронов-камикадзе.

По словам городского головы Галины Минаевой , по городу нанесено более 10 ударов, в результате чего почти все микрорайоны остались без электроснабжения.

Энергетические бригады уже готовы приступить к восстановительным работам, однако специалисты смогут вернуть город к питанию только после того, как взрывотехники обследуют места попаданий и разрешат безопасный доступ.

"Набираемся терпения и верим, что наши специалисты снова сделают невозможное", - отметила Минаева. Она поблагодарила всех, кто сейчас, рискуя жизнью, выполняет профессиональную обязанность для жителей общины.