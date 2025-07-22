Массированная атака дронов: мощно обстреляли аэродром в Миллерово (видео)

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Поздним вечером 21 июля 2025 года в Ростовской области РФ прогремели по меньшей мере 10-12 взрывов: налеты неизвестных беспилотников были направлены на аэродром в городе Миллерово, откуда российские силы регулярно запускают "Шахеды" по территории Украины.

Воздушная тревога была объявлена примерно в 21:00 по местному времени. Через 30 минут Telegram-каналы сообщали о звуке нескольких взрывов, что подтверждается видеокадрами со вспышками, звуками ПВО и пожарами на фоне ночного неба.

Минобороны РФ заявило, что в этом регионе были сбиты 12 беспилотников, часть которых атаковала сам аэродром. Но, как подчеркивают местные паблики, серия ударов не прекратилась и продолжалась больше часа.

Реклама

© из соцсетей

© из соцсетей

По сообщениям российских телеграмм-каналов, Интернет в регионе значительно пострадал: связь в Миллерово была частично или полностью отключена в результате атаки.

На момент публикации официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Заметим, что аэродром Расположенный примерно в 5 км северо-западнее города, этот военный аэродром является стратегическим узлом российской фронтовой авиации.

Отсюда россияне регулярно запускают ударные дроны "Шахеды" по украинским позициям на востоке и юге Украины.

Реклама

Напомним, в ночь на 17 июля украинские дроны атаковали российский химзавод в Тульской области, который производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.