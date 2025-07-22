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- Украина
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Массированная атака дронов: мощно обстреляли аэродром в Миллерово (видео)
Вечером 21 июля военный аэродром возле Миллерова потерпел масштабный удар БпЛА.
Поздним вечером 21 июля 2025 года в Ростовской области РФ прогремели по меньшей мере 10-12 взрывов: налеты неизвестных беспилотников были направлены на аэродром в городе Миллерово, откуда российские силы регулярно запускают "Шахеды" по территории Украины.
Воздушная тревога была объявлена примерно в 21:00 по местному времени. Через 30 минут Telegram-каналы сообщали о звуке нескольких взрывов, что подтверждается видеокадрами со вспышками, звуками ПВО и пожарами на фоне ночного неба.
Минобороны РФ заявило, что в этом регионе были сбиты 12 беспилотников, часть которых атаковала сам аэродром. Но, как подчеркивают местные паблики, серия ударов не прекратилась и продолжалась больше часа.
По сообщениям российских телеграмм-каналов, Интернет в регионе значительно пострадал: связь в Миллерово была частично или полностью отключена в результате атаки.
На момент публикации официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Заметим, что аэродром Расположенный примерно в 5 км северо-западнее города, этот военный аэродром является стратегическим узлом российской фронтовой авиации.
Отсюда россияне регулярно запускают ударные дроны "Шахеды" по украинским позициям на востоке и юге Украины.
Напомним, в ночь на 17 июля украинские дроны атаковали российский химзавод в Тульской области, который производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.