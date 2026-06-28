Массированная атака дронов на Черниговщину: есть раненые, повреждены больница и школа (фото)

Удар по Черниговщине / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

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Российские оккупационные войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Черниговской области . Под ударом оказался как областной центр, так и приграничные общины региона. В результате обстрелов ранены среди гражданского населения и значительные разрушения инфраструктуры.

О последствиях вражеских ударов сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram .

Ситуация в Чернигове: есть пострадавшие

Вчера вечером враг атаковал областной центр. Пока известно о трех пострадавших местных жителях:

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48-летняя женщина и 72-летний пенсионер госпитализированы в больницу с обломочными ранениями;

еще один мужчина получил травмы, однако от госпитализации отказался.

В городе зафиксированы повреждения медицинского и образовательного учреждений. Кроме того, пострадали частные дома и по меньшей мере один автомобиль.

Последствия удара по Черниговщине / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Последствия удара по Черниговщине / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Последствия удара по Черниговщине / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Обстрелы общин Черниговщины

Российские войска активно применяли как ударные БпЛА типа «Шахед» (в сводах обозначены как «герань»), так и FPV-дроны для ударов по гражданским объектам:

Корюковская община: в результате удара FPV-дрона по одному из сел поврежден жилой дом. Кроме того, ночью в Корюковке зафиксировано попадание по территории местного предприятия.

Семеновка: вечером вражеские FPV-дроны атаковали автозаправочную станцию.

Репкинская община: еще по одной АЗС оккупанты попали ударным беспилотником типа «Шахед».

Огородная: из-за атаки баражирующих боеприпасов вспыхнул пожар в жилом доме.

Удары по энергетике

Отдельной целью российских террористов снова стала критическая инфраструктура области. По информации главы ОВА, в течение суток враг целенаправленно избивал по энергообъектам на Черниговщине. Пока масштабы повреждений и ход ликвидации последствий уточняются.

Напомним, в воскресенье утром, 28 июня, Россия атакует Харьков. В Киевском районе города вражеский дрон попал в многоэтажку.

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В ночь на 28 июня в Киеве раздавались взрывы. В Воздушных силах сообщили, что российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами, запущенными с территории Брянской и Курской областей РФ. Власти Киева отметили, что после атаки в Дарницком районе возникли пожары . Глава КМВА Тимур Ткаченко рассказал о двух пострадавших, тем временем городской голова утверждает, что в результате атаки пострадал один человек.

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